Олега Майями семь часов полоскало после еды из «цивильного и хорошего» места в Таиланде

Шоумен Олег Майями отравился едой из «цивильного и хорошего места» в Таиланде. Ему пришлось лежать под капельницами в больнице в Пхукете, выворачивало артиста целых семь часов. Этим происшествием он поделился в своих социальных сетях.

Олега Майями семь часов выворачивало после еды из «цивильного и хорошего» места в Таиланде. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ miamioleg_official

«Еда была очень вкусная, и было максимально неожиданно, что меня срубит. При чём была мгновенная обратная реакция у организма. Меня семь часов выворачивало, и день весь, и всю ночь. Вызвали врачей, пытались меня капать», — рассказал Майями.

Сейчас артист чувствует себя лучше и пьёт чай с булочками. Надеется, что его состояние не усугубится. Он подчеркнул, что от подобных инцидентов не застрахован никто, в каком бы месте человек не ужинал.