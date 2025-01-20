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20 января, 12:31

Олега Майями семь часов полоскало после еды из «цивильного и хорошего» места в Таиланде

Олег Майями получил сильное отравление в Таиланде и попал в больницу

Олег Майями отравился ужином и попал в таиландскую больницу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ miamioleg_official

Олег Майями отравился ужином и попал в таиландскую больницу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ miamioleg_official

Шоумен Олег Майями отравился едой из «цивильного и хорошего места» в Таиланде. Ему пришлось лежать под капельницами в больнице в Пхукете, выворачивало артиста целых семь часов. Этим происшествием он поделился в своих социальных сетях.

Олега Майями семь часов выворачивало после еды из «цивильного и хорошего» места в Таиланде. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ miamioleg_official

«Еда была очень вкусная, и было максимально неожиданно, что меня срубит. При чём была мгновенная обратная реакция у организма. Меня семь часов выворачивало, и день весь, и всю ночь. Вызвали врачей, пытались меня капать», — рассказал Майями.

Сейчас артист чувствует себя лучше и пьёт чай с булочками. Надеется, что его состояние не усугубится. Он подчеркнул, что от подобных инцидентов не застрахован никто, в каком бы месте человек не ужинал.

Ранее схожая ситуация произошла с актрисой Марией Погребняк. Она отравилась во время отдыха с семьёй на Маврикии. Помогли улучшить состояние медикаменты, которые вовремя оказались под рукой.

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Полина Никифорова
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