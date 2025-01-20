В Приморье пятеро второклашек отравились химикатами в школе

В приморском селе Покровка прокуратура начала проверку местной школы после того, как там пятеро второклассников отравились неизвестным химикатом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Двадцатого января 2025 года пятеро второклассников в с. Покровка на перемене контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в учебном классе, в результате чего потребовалась их госпитализация», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на место сразу выехал прокурор Октябрьского района Виктор Скирда. Сейчас ожидается оценка действий сотрудников, которые привели к нахождению химии в классе.