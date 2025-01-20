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20 января, 11:55

В Приморье пятеро второклашек отравились химикатами в школе

В Приморье прокуратура проверяет школу, где дети отравились химическим веществом

В приморском селе Покровка прокуратура начала проверку местной школы после того, как там пятеро второклассников отравились неизвестным химикатом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Двадцатого января 2025 года пятеро второклассников в с. Покровка на перемене контактировали с химическим веществом, рассыпанным под трубой отопления в учебном классе, в результате чего потребовалась их госпитализация», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на место сразу выехал прокурор Октябрьского района Виктор Скирда. Сейчас ожидается оценка действий сотрудников, которые привели к нахождению химии в классе.

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Ранее москвичка получила сильное отравление, поев квашеную капусту из «Магнита». Девушка купила в супермаркете по адресу ул. Уточкина, 7к2 батон, черкизовскую ветчину и квашеную капусту. Следующее утро у неё началось с диареи, которая продолжилась и в течение дня. Позже к симптомам добавились температура под 40, острые боли в животе и головная боль.

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Telegram / Прокуратура Приморского края

Николай Рюмин
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