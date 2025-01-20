Аюнка, выходи из шоколада! «Алёнка» намерена разобраться со своей бурятской сестрой

В мире шоколада произошла стычка. Известная всему миру шоколадка «Алёнка» недовольна появлением вкусняшки «Аюнки» от компании «Лесная фабрика» из Бурятии. Производитель «Красный октябрь» написал бурятской фирме претензионное письмо, указав, что идеи обеих шоколадок уж слишком схожи.

«Друзья, у нас для вас грустная новость: мы выводим из ассортимента и продаж все виды шоколадок «Аюнка». Вчера мы получили претензионное письмо от кондитерской фабрики «Красный Октябрь», на предмет схожести с шоколадом «Алёнка». Сейчас мы пытаемся урегулировать всё мирным путем, надеюсь у нас всё получится», — написала компания «Лесная фабрика» в своих соцсетях.

Традиционная «Алёнка» недовольна, что бурятская сестра слишком похожа на неё. Даже имена у шоколадок созвучны и имеют схожее между собой значение. Так, имя Алёна в древнегреческом языке означает «свет», а Аюна в тюркском имеет значение «рассвет». Однако бурятская шоколадка уже успела полюбиться местным жителям. Её отправляют бойцам-землякам на СВО для поддержания духа.