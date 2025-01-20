На Украине задержали двух генералов за упущения при наступлении ВС РФ

Правоохранители на Украине задержали генералов Юрия Галушкина и Артура Горбенко по делу о входе российских войск в Волчанск в мае 2024 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

По данным ГБР Украины, действия генералов привели к захвату территорий на севере Харьковской области, потере солдат и вооружений. Особое значение уделяют тому, что командир группировки «Харьков» и 125-й обр ТРО знал о скором вторжении РФ, но не осведомил бойцов, не обустроил позиции, давал неверные задачи. А второй военачальник не организовал оборону и не доложил командованию о ситуации на поле боя. Также он не препятствовал дезертирству 12 солдат. Следствие считает, что их действия привели к продвижению РФ.