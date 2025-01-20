Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 13:18

На Украине задержали двух генералов за упущения при наступлении ВС РФ

Правоохранители на Украине задержали генералов Юрия Галушкина и Артура Горбенко по делу о входе российских войск в Волчанск в мае 2024 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

  • На Украине задержали двух генералов за упущения при наступлении ВС РФ. Фото © ГБР Украины
    На Украине задержали двух генералов за упущения при наступлении ВС РФ. Фото © ГБР Украины
  • На Украине задержали двух генералов за упущения при наступлении ВС РФ. Фото © ГБР Украины
    На Украине задержали двух генералов за упущения при наступлении ВС РФ. Фото © ГБР Украины

На Украине задержали двух генералов за упущения при наступлении ВС РФ. Фото © ГБР Украины

1 / 2

По данным ГБР Украины, действия генералов привели к захвату территорий на севере Харьковской области, потере солдат и вооружений. Особое значение уделяют тому, что командир группировки «Харьков» и 125-й обр ТРО знал о скором вторжении РФ, но не осведомил бойцов, не обустроил позиции, давал неверные задачи. А второй военачальник не организовал оборону и не доложил командованию о ситуации на поле боя. Также он не препятствовал дезертирству 12 солдат. Следствие считает, что их действия привели к продвижению РФ.

Топ-менеджера крупнейшего украинского банка уличили в финансировании ВС РФ
Топ-менеджера крупнейшего украинского банка уличили в финансировании ВС РФ

Ранее на Украине бюро расследований начало расследование в отношении экс-депутата Верховной рады от запрещённой в стране партии «Оппозиционный блок». Он подозревается в госизмене и сеянии религиозной ненависти. Украинские СМИ и ГБР сообщают, что речь идёт о совладельце компании «Метинвест» и бизнес-партнёре Рината Ахметова Вадиме Новинском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nicole Piepgras

Николай Рюмин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar