На Украине предъявили обвинение в госизмене «куратору РПЦ» Новинскому

На Украине бюро расследований подозревает экс-депутата Верховной рады от запрещённой в стране партии «Оппозиционный блок» в госизмене и сеянии религиозной ненависти. Украинские СМИ и ГБР сообщают, что речь идёт о совладельце компании «Метинвест» и бизнес-партнёре Рината Ахметова Вадиме Новинском.

Спецслужбы называют его «куратором РПЦ на Украине». Утверждается, что подозреваемый долгое время был в контакте с патриархом Кириллом и действовал по его указаниям. Также он поддерживал Россию и уехал из Украины после начала СВО. В связи с этим ему предъявлено обвинение в госизмене.

Агентства сообщают, что Новинский с началом СВО вылетел в Евросоюз, где начал дискредитировать киевский режим на международной арене. Вскоре на Украине на него наложили санкции и арестовали активы. За год до открытого конфликта Новинский был восьмым из богатейших украинцев с состоянием в 1 миллиард долларов.