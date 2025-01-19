На Украине предъявили обвинение в госизмене «куратору РПЦ» Новинскому
На Украине заподозрили в госизмене партнёра Ахметова Новинского
Вадим Новинский. Обложка © ТАСС / Zuma
На Украине бюро расследований подозревает экс-депутата Верховной рады от запрещённой в стране партии «Оппозиционный блок» в госизмене и сеянии религиозной ненависти. Украинские СМИ и ГБР сообщают, что речь идёт о совладельце компании «Метинвест» и бизнес-партнёре Рината Ахметова Вадиме Новинском.
Спецслужбы называют его «куратором РПЦ на Украине». Утверждается, что подозреваемый долгое время был в контакте с патриархом Кириллом и действовал по его указаниям. Также он поддерживал Россию и уехал из Украины после начала СВО. В связи с этим ему предъявлено обвинение в госизмене.
Агентства сообщают, что Новинский с началом СВО вылетел в Евросоюз, где начал дискредитировать киевский режим на международной арене. Вскоре на Украине на него наложили санкции и арестовали активы. За год до открытого конфликта Новинский был восьмым из богатейших украинцев с состоянием в 1 миллиард долларов.
Тем временем киевский режим бьётся в агонии и пытается цепляться за иллюзорные нити спасения. Они начали жёсткие чистки среди населения. Так служба безопасности Украины (СБУ) задержала топ-менеджера одного из крупнейших банков страны. Его обвиняют в финансировании Армии России. Помимо того, спецслужбы выдвинули обвинения в пророссийской деятельности бывшему ведущему запрещённых к вещанию на Украине телеканалов «Наш» и NewsOne Назару Диордице.