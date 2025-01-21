Российские войска уничтожили несколько пунктов связи и временных баз ВСУ в Часовом Яре. По информации SHOT, операторы FPV-дронов «Молния» ликвидировали более двадцати противников. Уцелевшие украинские солдаты оставляли раненых и убегали с мест обстрела.

Российские «Молнии» сравняли с землёй пункты связи и места дислокации ВСУ в Часовом Яре. Обложка © Telegram / SHOT

Аэроразведка России зафиксировала скопление военнослужащих ВСУ на окраине Часового Яра. Координаты были переданы операторам БПЛА нового типа «Молния», устойчивых к системам РЭБ. В атаке использовались три дрона-камикадзе. По данным наших бойцов, поражённые объекты служили пунктами связи и временной дислокации для украинских военных.

С места событий поступают сведения о значительных потерях среди ВСУ, что подтверждается видео, на котором видно, как противник оставляет раненых и прячется от огня.