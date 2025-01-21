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Регион
21 января, 07:30

Российские «Молнии» сровняли с землёй пункты связи и места дислокации ВСУ в Часовом Яре

ВС РФ уничтожили пункты дислокации и два десятка бойцов ВСУ в Часовом Яре

Российские войска уничтожили несколько пунктов связи и временных баз ВСУ в Часовом Яре. По информации SHOT, операторы FPV-дронов «Молния» ликвидировали более двадцати противников. Уцелевшие украинские солдаты оставляли раненых и убегали с мест обстрела.

Российские «Молнии» сравняли с землёй пункты связи и места дислокации ВСУ в Часовом Яре. Обложка © Telegram / SHOT

Аэроразведка России зафиксировала скопление военнослужащих ВСУ на окраине Часового Яра. Координаты были переданы операторам БПЛА нового типа «Молния», устойчивых к системам РЭБ. В атаке использовались три дрона-камикадзе. По данным наших бойцов, поражённые объекты служили пунктами связи и временной дислокации для украинских военных.

С места событий поступают сведения о значительных потерях среди ВСУ, что подтверждается видео, на котором видно, как противник оставляет раненых и прячется от огня.

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Ранее Life.ru сообщал, что за сутки российские войска поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и цех по производству дронов. В Минобороны добавили, что средства ПВО сбили 83 украинских БПЛА.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Оксана Попова
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