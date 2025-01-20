Байден покинул борт номер один в последний раз в качестве президента
Джо Байден сошёл с борта Air Force One в последний раз в качестве президента США. Его сопровождала супруга Джилл Байден. Air Force One или «Борт номер один» — это неофициальное название любого самолёта, на котором летает президент Штатов.
Джо Байден покинул борт Air Force One последний раз в качестве президента. Видео © Х / bennyjohnson
По информации газеты The New Yourk Times, ступени трапа самолёта президента сделали ниже, чем обычно, чтобы Байден не споткнулся. Американский президент уже несколько раз запинался, когда шёл по трапу самолёта.
Напомним, что 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск) Дональд Трамп принесёт присягу и станет президентом страны. Он вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года, на которых он победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
Х / bennyjohnson