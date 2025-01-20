Жена Борисова сделала заявление после рекламы банка спермы с фото её мужа

Актриса Анна Шевчук опровергла слухи о том, что её муж Юра Борисов является лицом банка спермы в США. Свой ответ она опубликовала в социальных сетях, чтобы раз и навсегда развеять все подозрения.

«Юра Борисов не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира», — отчиталась артистка.

То самое видео. Видео © Х / Share

Ранее в социальной сети Х распространилось видео якобы с плакатом, на котором актёр рекламировали банк спермы. Утверждалось, что ролик был снят в Калифорнии. Позже информацию опровергли. Выяснилось, что видео — всего лишь чья-то шутка, снятая с помощью специального шаблона.

«Хочешь, чтобы ребёнок выглядел как Юра Борисов из «Аноры»? Мы готовы помочь» — гласил слоган фейковой рекламы.