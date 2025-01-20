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20 января, 13:28

Жена Борисова сделала заявление после рекламы банка спермы с фото её мужа

Жена Борисова заявила, что он не является лицом банка спермы в США

Юра Борисов и Анна Шевчук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annashevchuk_a

Юра Борисов и Анна Шевчук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annashevchuk_a

Актриса Анна Шевчук опровергла слухи о том, что её муж Юра Борисов является лицом банка спермы в США. Свой ответ она опубликовала в социальных сетях, чтобы раз и навсегда развеять все подозрения.

«Юра Борисов не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира», — отчиталась артистка.

То самое видео. Видео © Х / Share

Ранее в социальной сети Х распространилось видео якобы с плакатом, на котором актёр рекламировали банк спермы. Утверждалось, что ролик был снят в Калифорнии. Позже информацию опровергли. Выяснилось, что видео — всего лишь чья-то шутка, снятая с помощью специального шаблона.

«Хочешь, чтобы ребёнок выглядел как Юра Борисов из «Аноры»? Мы готовы помочь» — гласил слоган фейковой рекламы.

Фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года
Фильм «Анора» с Юрой Борисовым признали лучшей картиной 2024 года

Ранее Life.ru озвучил размер гонорара Юры Борисова. Гонорар российского актёра, популярность которого резко подскочила после выхода фильма «Анора», вырос в два раз. Если раньше он получил 150 тысяч рублей за съёмочный день, то теперь может рассчитывать на все 300 тысяч.

Алена Пенчугина
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