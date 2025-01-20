Жена Борисова сделала заявление после рекламы банка спермы с фото её мужа
Жена Борисова заявила, что он не является лицом банка спермы в США
Юра Борисов и Анна Шевчук. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annashevchuk_a
Актриса Анна Шевчук опровергла слухи о том, что её муж Юра Борисов является лицом банка спермы в США. Свой ответ она опубликовала в социальных сетях, чтобы раз и навсегда развеять все подозрения.
«Юра Борисов не является лицом ни одной компании ни в одной стране мира», — отчиталась артистка.
То самое видео. Видео © Х / Share
Ранее в социальной сети Х распространилось видео якобы с плакатом, на котором актёр рекламировали банк спермы. Утверждалось, что ролик был снят в Калифорнии. Позже информацию опровергли. Выяснилось, что видео — всего лишь чья-то шутка, снятая с помощью специального шаблона.
«Хочешь, чтобы ребёнок выглядел как Юра Борисов из «Аноры»? Мы готовы помочь» — гласил слоган фейковой рекламы.
Ранее Life.ru озвучил размер гонорара Юры Борисова. Гонорар российского актёра, популярность которого резко подскочила после выхода фильма «Анора», вырос в два раз. Если раньше он получил 150 тысяч рублей за съёмочный день, то теперь может рассчитывать на все 300 тысяч.