Традиционный «Разговор о важном» посвятили Дню российского студенчества

В понедельник состоялся традиционный урок «Разговоры о важном», посвященный Дню российского студенчества. Выбор жизненного пути — это значимый шаг для каждого человека, а студенческие годы представляют собой прекрасное время для раскрытия своего творческого и профессионального потенциала.

В преддверии Дня студента, который отмечается 20 января, учащиеся школ и колледжей по всей стране ознакомились с традициями праздника и историей развития самых известных вузов России в рамках цикла «Разговоры о важном».

На встрече с учениками и студентами России выступил ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Герой труда Российской Федерации, академик Виктор Антонович Садовничий. Он поделился традициями празднования Дня российского студенчества, рассказал о том, как в современном мире стать образованным человеком, а также подчеркнул важность этапа студенческой жизни.

Видео © Пресс-служба «Разговоры о важном»

«Студенческие годы уникальны. У вас есть свобода. Вы можете заниматься наукой или другими полезными делами. Это тот период, когда вы формируете свои способности и становитесь нужными стране», — отметил Виктор Антонович.

Классные руководители и советники директоров по воспитанию вместе со школьниками и студентами подчеркнули, что студенческая жизнь включает не только учебу и экзамены, но и дружбу, любовь, интересный досуг, волонтерство, саморазвитие и совместные проекты.