Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что Запад вводит санкции из-за России
Запад вводит санкции против Грузии из-за отказа выступать против России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он заявил, что конкретные политики хотели втянуть страну в противостояние и призывали открыть «второй фронт».
«Почему они делают это? У всего этого есть свои причины: одна из них заключается в том, что мы не уступили страну, не втянули её в войну, не открыли «второй фронт», несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов. На данном этапе я воздержусь называть имена и фамилии», — сказал Каладзе телеканалу 1TV.
Ранее США высказались по поводу нападения на бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию. Там осудили насилие над людьми и заявили, что партия «Грузинская мечта» погрузит страну в изоляцию.
ТАСС / Кукуджанова Инна