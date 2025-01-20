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20 января, 14:15

Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что Запад вводит санкции из-за России

Запад вводит санкции против Грузии из-за отказа выступать против России, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он заявил, что конкретные политики хотели втянуть страну в противостояние и призывали открыть «второй фронт».

«Почему они делают это? У всего этого есть свои причины: одна из них заключается в том, что мы не уступили страну, не втянули её в войну, не открыли «второй фронт», несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов. На данном этапе я воздержусь называть имена и фамилии», сказал Каладзе телеканалу 1TV.

Ранее США высказались по поводу нападения на бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию. Там осудили насилие над людьми и заявили, что партия «Грузинская мечта» погрузит страну в изоляцию.

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ТАСС / Кукуджанова Инна

Полина Никифорова
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