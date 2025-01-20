Мэр Тбилиси Каладзе заявил, что Запад вводит санкции из-за России

«Почему они делают это? У всего этого есть свои причины: одна из них заключается в том, что мы не уступили страну, не втянули её в войну, не открыли «второй фронт», несмотря на то, что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов. На данном этапе я воздержусь называть имена и фамилии», — сказал Каладзе телеканалу 1TV.