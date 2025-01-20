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Регион
20 января, 14:17

Моравецкий показал статью о себе в «Википедии», чтобы попасть на митинг в поддержку Трампа

Экс-премьер Польши попал на митинг в поддержку Трампа с помощью «Википедии»

В воскресенье, 19 января, на арене Capital One в Вашингтоне прошёл митинг в поддержку избранного президента США Дональда Трампа. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий смог попасть на выступление республиканца только благодаря «Википедии», сообщает FNTV.

Матеуш Моравецкий показал статью о себе в «Википедии», чтобы попасть на митинг. Видео © Х / FNTV

Национальная гвардия не хотела пропускать Моравецкого. Тогда экс-премьер решил показать сотрудникам статью о себе в «Википедии», чтобы доказать, что это он. В итоге это сработало. Источник в окружении политика назвал описанную ситуацию «бурей в стакане воды».

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Матеуш Моравецкий также должен присутствовать на инаугурации будущего хозяина Белого дома. Его пригласили на торжественное мероприятие, поэтому, надо полагать, там показывать статью в «Википедии» не придётся. На инаугурацию также приедут премьер-министр Италии Джорджа Мелони, лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж, экс-кандидат в президенты Франции и глава правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур, а также лидер крайне правой националистической партии Бельгии «Фламандский интерес» Том Ван Грикен.

Обложка ©

Х / FNTV

Алена Пенчугина
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