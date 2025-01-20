Моравецкий показал статью о себе в «Википедии», чтобы попасть на митинг в поддержку Трампа

В воскресенье, 19 января, на арене Capital One в Вашингтоне прошёл митинг в поддержку избранного президента США Дональда Трампа. Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий смог попасть на выступление республиканца только благодаря «Википедии», сообщает FNTV.

Матеуш Моравецкий показал статью о себе в «Википедии», чтобы попасть на митинг. Видео © Х / FNTV

Национальная гвардия не хотела пропускать Моравецкого. Тогда экс-премьер решил показать сотрудникам статью о себе в «Википедии», чтобы доказать, что это он. В итоге это сработало. Источник в окружении политика назвал описанную ситуацию «бурей в стакане воды».