Лавров: Трамп ставит урегулирование конфликта на Украине приоритетом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает урегулирование конфликта на Украине в качестве приоритетного направления своей внешней политики. Такое заявление министр сделал во время выступления на заседании Совета безопасности России в режиме видеоконференции.

По словам Лаврова, неофициально многие члены команды республиканца и он сам неоднократно высказывались по Ближнему Востоку и украинскому кризису. Сейчас же будущий хозяин Белого дома рассматривает в качестве одного из приоритетных направлений своей внешнеполитической активности урегулирование существующего конфликта в Киеве.