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Регион
20 января, 14:21

Огромный столб чёрного дыма напугал жителей Шушар

Пожар в Шушарах. Обложка © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пожар в Шушарах. Обложка © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Жители посёлка Шушары в Санкт-Петербурге заметили огромный столб чёрного дыма, поднимающийся в районе Московского шоссе. Очевидцы делятся фотографиями в социальных сетях.

По информации пресс-службы регионального главка МЧС России, горят бытовки на Паровозной дороге. На место пожара выехали 15 человек личного состава и три единицы техники. О пострадавших пока не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Европолис» в Петербурге произошёл пожар. Возгорание случилось в складском помещении первого этажа, обошлось без пострадавших.

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Наталья Демьянова
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