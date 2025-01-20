Огромный столб чёрного дыма напугал жителей Шушар
Пожар в Шушарах. Обложка © VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Жители посёлка Шушары в Санкт-Петербурге заметили огромный столб чёрного дыма, поднимающийся в районе Московского шоссе. Очевидцы делятся фотографиями в социальных сетях.
По информации пресс-службы регионального главка МЧС России, горят бытовки на Паровозной дороге. На место пожара выехали 15 человек личного состава и три единицы техники. О пострадавших пока не сообщалось.
Ранее сообщалось, что в торговом центре «Европолис» в Петербурге произошёл пожар. Возгорание случилось в складском помещении первого этажа, обошлось без пострадавших.