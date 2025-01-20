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Регион
20 января, 14:29

На Крымском мосту возобновили движение после ограничений

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей после ограничений. Об этом сообщили журналистам представители информационного центра по автодорогам и оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в сообщении.

Вскоре сообщили о восстановлении и отметили, что пробка со стороны Тамани составляет 52 автомобиля, а со стороны Керчи — 34.

Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка
Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка

Ранее Life.ru рассказывал, что Южный окружной военный суд 21 января начнёт рассмотрение по существу уголовного дела против восьми человек, обвиняемых в связи с терактом на Крымском мосту в октябре 2022 года. Власти России обвинили украинские спецслужбы в организации теракта, что стало причиной очередного обострения напряжённости между двумя странами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Николай Рюмин
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