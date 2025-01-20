На Крымском мосту возобновили движение после ограничений
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей после ограничений. Об этом сообщили журналистам представители информационного центра по автодорогам и оперативной ситуации на подходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в сообщении.
Вскоре сообщили о восстановлении и отметили, что пробка со стороны Тамани составляет 52 автомобиля, а со стороны Керчи — 34.
Ранее Life.ru рассказывал, что Южный окружной военный суд 21 января начнёт рассмотрение по существу уголовного дела против восьми человек, обвиняемых в связи с терактом на Крымском мосту в октябре 2022 года. Власти России обвинили украинские спецслужбы в организации теракта, что стало причиной очередного обострения напряжённости между двумя странами.
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