На Крымском мосту возобновили движение после ограничений

На Крымском мосту возобновили движение автомобилей после ограничений. Об этом сообщили журналистам представители информационного центра по автодорогам и оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в сообщении.

Вскоре сообщили о восстановлении и отметили, что пробка со стороны Тамани составляет 52 автомобиля, а со стороны Керчи — 34.