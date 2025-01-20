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Регион
20 января, 14:49

В Ульяновске ветеранам ВОВ выплатят 300 тысяч рублей в честь 80-летия Победы

В честь празднования в этом году 80-летия Великой Победы губернатор Ульяновской области Алексей Русских принял решение об установлении выплаты размером 300 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Их в регионе проживает 28 человек.

«В преддверии 80-летия Великой Победы принял решение установить единовременную региональную выплату в размере 300 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны», написал Русских в своём телеграм-канале.

Губернатор также намерен привести в порядок мемориалы, памятники и могилы ветеранов на территории региона. Также всех участников ВОВ наделят званием «Почётный гражданин» региона, города или муниципалитета.

В этом году единовременные выплаты, согласно указу президента России, получат фронтовики, их вдовы, а также малолетние узники концлагерей, которых на территории региона 64 человека. Им выплатят по 80 тысяч рублей. Также выплату размером 55 тысяч рублей получат работники объектов ПВО, морских и авиационных баз, строители оборонительных сооружений.

Всех участников ВОВ наделят званием «Почётный гражданин» на малой родине
Всех участников ВОВ наделят званием «Почётный гражданин» на малой родине
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Shutterstock / FOTODOM / Shujaa_777

Полина Никифорова
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