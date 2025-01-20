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Регион
20 января, 15:07

«Не верьте фейкам»: Шварценеггер отреагировал на слухи о переезде из США из-за Трампа

Арнольд Шварценеггер опроверг слухи о желании покинуть США из-за победы Трампа

Арнольд Шварценеггер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Арнольд Шварценеггер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Знаменитый актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опроверг информацию, что собирается покинуть США из-за победы Дональда Трампа на выборах президента, от которого якобы «устал». Об этом он сообщил в соцсети X.

«Не верьте фейковым новостям. Я был рождён в Австрии, но сделан в Америке, и я никогда бы не покинул её», — написал актёр.

Сведения о якобы планируемом переезде Шварценеггера появилась в аккаунте соцсети X, использующем имя самого Дональда Трампа. Однако этот пользователь не имеет никакого отношения к реальному республиканцу. В последнее время Трамп размещает посты в собственной соцсети Truth Social.

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А ранее Life.ru опубликовал целый список с именами голливудских (и не только) звёзд, которые обещали покинуть США, если Дональд Трамп станет президентом вновь. Там указаны весьма известные имена и несколько громких заявлений, например, обещание застрелиться или выпить «Крота».

Дарья Нарыкова
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