«Не верьте фейкам»: Шварценеггер отреагировал на слухи о переезде из США из-за Трампа

Знаменитый актёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер опроверг информацию, что собирается покинуть США из-за победы Дональда Трампа на выборах президента, от которого якобы «устал». Об этом он сообщил в соцсети X.

«Не верьте фейковым новостям. Я был рождён в Австрии, но сделан в Америке, и я никогда бы не покинул её», — написал актёр.

Сведения о якобы планируемом переезде Шварценеггера появилась в аккаунте соцсети X, использующем имя самого Дональда Трампа. Однако этот пользователь не имеет никакого отношения к реальному республиканцу. В последнее время Трамп размещает посты в собственной соцсети Truth Social.