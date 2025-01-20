Учёные научили организм самостоятельно уничтожать раковые клетки

Суть метода заключается в том, чтобы замаскировать раковые клетки под клетки свиного органа. Организм начинает воспринимать опухоль как «врага», и иммунная система уничтожает новообразование. Для реализации этой идеи специалисты использовали вирус болезни Ньюкасла. Технологию уже протестировали на пациентах с трудноизлечимыми формами рака: печени, лёгких, груди, яичников и других органов. В течение последующих двух лет у некоторых опухолей рост прекратился, а у других — заметно уменьшился.