Учёные научили организм самостоятельно уничтожать раковые клетки
Nature: Учёные из КНР сумели научить организм уничтожать раковые клетки
Учёные из Медицинского университета Гуанси в Наньнине (Китай) научили организм самостоятельно уничтожать раковые клетки. Результаты уникального исследования специалистов опубликованы в научном журнале Nature.
Суть метода заключается в том, чтобы замаскировать раковые клетки под клетки свиного органа. Организм начинает воспринимать опухоль как «врага», и иммунная система уничтожает новообразование. Для реализации этой идеи специалисты использовали вирус болезни Ньюкасла. Технологию уже протестировали на пациентах с трудноизлечимыми формами рака: печени, лёгких, груди, яичников и других органов. В течение последующих двух лет у некоторых опухолей рост прекратился, а у других — заметно уменьшился.
Исследователи планируют запатентовать свой метод до конца текущего года.
Ранее сообщалось, что учёные разработали препарат для лечения одного вида рака с эффективностью 100%. Пациентам не потребовались операции, лучевая терапия и приём химиотерапевтических средств. Эффект удалось достичь благодаря блокировке рецептора PD-1 препаратом.
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