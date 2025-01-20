Байден перед уходом оскорбил страны Прибалтики, отнеся их ко второму сорту

Президент США Джо Байден успел обновить закон об американском искусственном интеллекте (ИИ). Соответсвующий документ опубликовал американский Генштаб. В результате Эстония, Латвия, Литва и Польша почувствовали себя странами второго сорта.

В обновлённом законе пояснили, кто может рассчитывать на американские ИИ-чипы. В США разделили страны на три группы: привилегированные с лучшими условиями по приобретению, тотально запрещённые и все остальные.

Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Франция, Германия, Бельгия, Дания, Финляндия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Испания, Швеция и Тайвань вошли в список привелигированных. Тотальный запрет на приобретение ИИ-чипов действует на Россию, Китай, Иран и КНДР.

Все остальные страны же будут покупать американские комплектующие с рядом ограничений. Так, страны Прибалтики и Польша, конечно, могут приобрести ИИ-чипы, но не больше 50 тысяч. По данным издания Postimees, такое количество лишь позволит закрыть самые базовые потребности, но не даст развиваться.