СМИ узнали о планах Трампа отменить мораторий на смертную казнь в США

Избранный глава Штатов Доналд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Это будет один из первых указов, которые будущий хозяин Белого дома намерен подписать после инаугурации.

«Трамп восстановит смертную казнь на федеральном уровне», — указано в сообщении агентства.

До этого Трамп публично заявлял, что прикажет Министерству юстиции добиваться смертных приговоров для убийц и насильников. Он также осудил действующего американского лидера Джо Байдена, который недавно смягчил наказание для 37 осуждённых к высшей мере (им заменили казнь на пожизненное заключение без права условно-досрочного освобождения).