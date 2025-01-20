В Германии и Италии посетителям кафе запретили ходить в туалет «по-большому»
В Германии и Италии посетителям кафе запретили использовать туалеты для дефекации
В некоторых заведениях Германии и Италии посетителям запретили ходить в туалет «по-большому». Обложка © Х / zgldz
В социальной сети Х пользователи жалуются на то, что в некоторых кафе в Германии и Италии посетителям запрещают посещать туалеты для дефекации. Многие считают, что так владельцы экономят на канализации и вытяжке.
В кафе в Берлине попросили не ходить в туалет «по-большому». Фото © Х / Xenia Shketik
«Берлин уже не выносит. В туалете кафешек просят воздержаться от «по-большому», — написала одна из пользовательниц в соцсети Х.
Девушка уточнила, что неприятный инцидент случился с ней в Берлине, в кафе «Bankert». Она также сообщила, что хотя заведение и не даёт полноценно воспользоваться туалетом, зато там можно приобрести виниловые пластинки.
Ранее Life.ru назвал мерзкую причину никогда не трогать туалетную бумагу в самолёте. Стюардесса иностранной авиакомпании рассказала, что рулон одноразовых салфеток часто покрыт человеческими экскрементами. Именно поэтому в туалет воздушного судна также не стоит заходить в носках или открытой обуви.