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20 января, 16:10

В Германии и Италии посетителям кафе запретили ходить в туалет «по-большому»

В Германии и Италии посетителям кафе запретили использовать туалеты для дефекации

В некоторых заведениях Германии и Италии посетителям запретили ходить в туалет «по-большому». Обложка © Х / zgldz

В некоторых заведениях Германии и Италии посетителям запретили ходить в туалет «по-большому». Обложка © Х / zgldz

В социальной сети Х пользователи жалуются на то, что в некоторых кафе в Германии и Италии посетителям запрещают посещать туалеты для дефекации. Многие считают, что так владельцы экономят на канализации и вытяжке.

В кафе в Берлине попросили не ходить в туалет «по-большому». Фото © Х / Xenia Shketik

В кафе в Берлине попросили не ходить в туалет «по-большому». Фото © Х / Xenia Shketik

«Берлин уже не выносит. В туалете кафешек просят воздержаться от «по-большому», — написала одна из пользовательниц в соцсети Х.

Девушка уточнила, что неприятный инцидент случился с ней в Берлине, в кафе «Bankert». Она также сообщила, что хотя заведение и не даёт полноценно воспользоваться туалетом, зато там можно приобрести виниловые пластинки.

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Ранее Life.ru назвал мерзкую причину никогда не трогать туалетную бумагу в самолёте. Стюардесса иностранной авиакомпании рассказала, что рулон одноразовых салфеток часто покрыт человеческими экскрементами. Именно поэтому в туалет воздушного судна также не стоит заходить в носках или открытой обуви.

Алена Пенчугина
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