В Германии и Италии посетителям кафе запретили ходить в туалет «по-большому»

В социальной сети Х пользователи жалуются на то, что в некоторых кафе в Германии и Италии посетителям запрещают посещать туалеты для дефекации. Многие считают, что так владельцы экономят на канализации и вытяжке.

В кафе в Берлине попросили не ходить в туалет «по-большому». Фото © Х / Xenia Shketik

«Берлин уже не выносит. В туалете кафешек просят воздержаться от «по-большому», — написала одна из пользовательниц в соцсети Х.

Девушка уточнила, что неприятный инцидент случился с ней в Берлине, в кафе «Bankert». Она также сообщила, что хотя заведение и не даёт полноценно воспользоваться туалетом, зато там можно приобрести виниловые пластинки.