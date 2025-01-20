Россиянам в День любителей сыра рассказали о пользе этого популярного продукта

В День любителей сыра российские медики рассказал о пользе этого популярного продукта. Одно время говорили, что не стоит съедать более 30-40 грамм сыра в сутки. Однако последние исследования помогли больше узнать о пользе сыра. Врач-диетолог, научный руководитель клиники коррекции веса и сна НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич поведала о пользе сыра для здоровья человека.

«Питательные вещества в составе сыра (белки, жиры, углеводы, кальций, фосфор, магний, витамины А, Д, Е и т.д.) работают согласованно, снижая маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с другими молочными продуктами при идентичном содержании жиров. Так, некоторые исследования показали образование кальциевого мыла при переваривании сыров, что снижало всасывание холестерина из кишечника», — рассказала Елиашевич в беседе с Life.ru.

При этом разные виды сыра обладают разными пищеварительными особенностями. Так, имеет значение, является сыр казеиновым или сывороточным. Повлияет на организм и то, как именно был приготовлен продукт — при высокотемпературной обработке или гелеобразовании при помощи кислот и химозина. На переваривание жиров влияют использование или отсутствие гомогенизации и эмульгирования.