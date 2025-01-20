Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 19:13

Москвичка в один день лишилась бывшего и нынешнего мужей из-за алкоголя

MK.ru: Москвичка потеряла бывшего и нынешнего мужей в один день

Москвичка потеряла бывшего и нынешнего мужей в один день. Мужчин нашли мёртвыми на кухне в квартире на Ореховом бульваре столицы. Рядом с телами обнаружили пустые бутылки из-под коньяка и абсента, передаёт сайт MK.ru.

Тела 38-летнего нынешнего мужа 32-летнего айтишника обнаружил их знакомый. Супружеская пара вместе с дочерью от первого брака собиралась во вторник вылетать в Новосибирск. Сейчас проводится экспертиза напитков, выясняется, где они были приобретены.

Ранее массовое отравление контрафактным алкоголем произошло в Стамбуле. Зафиксировано 37 смертельных случаев. Ещё 47 человек находятся на лечении в больнице, из них 27 — в реанимации.

«Это всегда риск»: Life.ru узнал у эксперта, как распознать палёный алкоголь в баре
«Это всегда риск»: Life.ru узнал у эксперта, как распознать палёный алкоголь в баре
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Полина Никифорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar