Москвичка в один день лишилась бывшего и нынешнего мужей из-за алкоголя
MK.ru: Москвичка потеряла бывшего и нынешнего мужей в один день
Москвичка потеряла бывшего и нынешнего мужей в один день. Мужчин нашли мёртвыми на кухне в квартире на Ореховом бульваре столицы. Рядом с телами обнаружили пустые бутылки из-под коньяка и абсента, передаёт сайт MK.ru.
Тела 38-летнего нынешнего мужа 32-летнего айтишника обнаружил их знакомый. Супружеская пара вместе с дочерью от первого брака собиралась во вторник вылетать в Новосибирск. Сейчас проводится экспертиза напитков, выясняется, где они были приобретены.
Ранее массовое отравление контрафактным алкоголем произошло в Стамбуле. Зафиксировано 37 смертельных случаев. Ещё 47 человек находятся на лечении в больнице, из них 27 — в реанимации.
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