Москвичка в один день лишилась бывшего и нынешнего мужей из-за алкоголя

Москвичка потеряла бывшего и нынешнего мужей в один день. Мужчин нашли мёртвыми на кухне в квартире на Ореховом бульваре столицы. Рядом с телами обнаружили пустые бутылки из-под коньяка и абсента, передаёт сайт MK.ru.

Тела 38-летнего нынешнего мужа 32-летнего айтишника обнаружил их знакомый. Супружеская пара вместе с дочерью от первого брака собиралась во вторник вылетать в Новосибирск. Сейчас проводится экспертиза напитков, выясняется, где они были приобретены.