Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 18:51

«Самообличительно»: Захарова сравнила последнее решение Байдена с анекдотом про измену

Захарова сравнила помилования Байдена с анекдотом про измену невесты

Перед своим уходом с поста президента США Джо Байден помиловал членов своей семьи. Эта ситуация напомнила официальному представителю МИД России Марии Захаровой анекдот про мужа и измену невесты.

«Байден в последние часы президентства заранее помиловал ещё ряд членов своей семьи. Это уже кроме сына Хантера. И это без обвинений и решений суда. Самообличительно. Как в том анекдоте», написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат также процитировала анекдот, в котором невеста признаётся жениху в измене. Тот отвечает, что она уже говорила об измене утром и он её простил. Однако супруга признаётся, что с того момента всё изменилось и появились новые данные.

Напомним, что Байден в последние часы своего пребывания на посту президента Штатов помиловал всех членов своей семьи. Он заявил, что его родственники и близкие подвергаются политическим преследованиям, поэтому он и решил заранее их помиловать.

«Мы любим тебя, Америка»: Джо и Джилл Байдены опубликовали прощальное селфи из Белого дома
«Мы любим тебя, Америка»: Джо и Джилл Байдены опубликовали прощальное селфи из Белого дома
Обложка ©

Telegram / МИД России

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мария Захарова
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar