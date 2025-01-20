«Самообличительно»: Захарова сравнила последнее решение Байдена с анекдотом про измену

Перед своим уходом с поста президента США Джо Байден помиловал членов своей семьи. Эта ситуация напомнила официальному представителю МИД России Марии Захаровой анекдот про мужа и измену невесты.

«Байден в последние часы президентства заранее помиловал ещё ряд членов своей семьи. Это уже кроме сына Хантера. И это без обвинений и решений суда. Самообличительно. Как в том анекдоте», — написала Захарова в телеграм-канале.

Дипломат также процитировала анекдот, в котором невеста признаётся жениху в измене. Тот отвечает, что она уже говорила об измене утром и он её простил. Однако супруга признаётся, что с того момента всё изменилось и появились новые данные.