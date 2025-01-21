РИАН: Президент Федерации фигурного катания Москвы Абдурахманов покинул страну

Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов уехал из России. Президента ФФКМ нет на родине уже несколько месяцев. Такой информацией с РИА «Новости» поделились знакомые с ситуацией источники.

По данным агентства, отъезд Абдурахманова был обусловлен юридическими вопросами, но какими точно — неизвестно. Федерация пытается функционировать без руководителя, но Москомспорт уже знает о произошедшем и занялся поиском преемника. Впрочем, избрать нового президента смогут не раньше мая.

Напомним, что Абдурахманов занял пост главы ФФКМ в 2022 году. До этого федерацию 17 лет возглавляла Ирина Рабер.