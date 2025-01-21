Глава Минобороны Белоусов поздравил военных с Днём инженерных войск
Андрей Белоусов. Обложка © Правительство России
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с их профессиональным праздником. Глава ведомства напомнил, что на протяжении более трёх столетий личный состав ИВ вносит неоценимый вклад в укрепление обороноспособности нашей державы.
Белоусов акцентировал внимание на мужестве и профессионализме военных инженеров, которые эффективно действуют в зоне специальной военной операции, продолжая ратные традиции предшественников. Они очищают местность от взрывоопасных предметов, оборудую минные поля и возводят укрытия для наземных сил.
«Инженерные войска участвуют в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, оборудовании переправ, строительстве мостов и укреплений, восстановлении гражданской инфраструктуры», — добавил министр.
Особую признательность глава МО выразил ветеранам ИВ, преподавателям военных вузов, конструкторам и учёным. Именно они готовят высококлассных специалистов и создают новые средства инженерного вооружения.
«Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых свершений во имя России!» — заключил министр.
Ранее Андрей Белоусов раскрыл, в каких городах пройдут парады в честь 80-летия Победы. Полюбоваться на наших военных смогут жители Москвы и ещё восьми городов-героев, а также 19 городов, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий.