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20 января, 23:50

Глава Минобороны Белоусов поздравил военных с Днём инженерных войск

Андрей Белоусов. Обложка © Правительство России

Андрей Белоусов. Обложка © Правительство России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с их профессиональным праздником. Глава ведомства напомнил, что на протяжении более трёх столетий личный состав ИВ вносит неоценимый вклад в укрепление обороноспособности нашей державы.

Белоусов акцентировал внимание на мужестве и профессионализме военных инженеров, которые эффективно действуют в зоне специальной военной операции, продолжая ратные традиции предшественников. Они очищают местность от взрывоопасных предметов, оборудую минные поля и возводят укрытия для наземных сил.

«Инженерные войска участвуют в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, оборудовании переправ, строительстве мостов и укреплений, восстановлении гражданской инфраструктуры», — добавил министр.

Особую признательность глава МО выразил ветеранам ИВ, преподавателям военных вузов, конструкторам и учёным. Именно они готовят высококлассных специалистов и создают новые средства инженерного вооружения.

«Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых свершений во имя России!» — заключил министр.

Белоусов поздравил военных, освободивших Терны в ДНР
Белоусов поздравил военных, освободивших Терны в ДНР

Ранее Андрей Белоусов раскрыл, в каких городах пройдут парады в честь 80-летия Победы. Полюбоваться на наших военных смогут жители Москвы и ещё восьми городов-героев, а также 19 городов, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий.

Тимур Хингеев
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