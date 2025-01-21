Глава Минобороны Белоусов поздравил военных с Днём инженерных войск

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов инженерных войск с их профессиональным праздником. Глава ведомства напомнил, что на протяжении более трёх столетий личный состав ИВ вносит неоценимый вклад в укрепление обороноспособности нашей державы.

Белоусов акцентировал внимание на мужестве и профессионализме военных инженеров, которые эффективно действуют в зоне специальной военной операции, продолжая ратные традиции предшественников. Они очищают местность от взрывоопасных предметов, оборудую минные поля и возводят укрытия для наземных сил.

«Инженерные войска участвуют в устранении последствий чрезвычайных ситуаций, оборудовании переправ, строительстве мостов и укреплений, восстановлении гражданской инфраструктуры», — добавил министр.

Особую признательность глава МО выразил ветеранам ИВ, преподавателям военных вузов, конструкторам и учёным. Именно они готовят высококлассных специалистов и создают новые средства инженерного вооружения.

«Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых свершений во имя России!» — заключил министр.