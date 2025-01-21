Российские медики спасли девочку-подростка от полуторакилограммовой опухоли
Гинекологи РДКБ удалили огромную опухоль яичника у подростка
Момент операции. Обложка © РДКБ
В гинекологическом отделении Российской детской клинической больницы провели успешную операцию по удалению гигантской опухоли яичника у 14-летней девочки. Новообразование, размеры которого составляли 19х15х18 сантиметров, весило 1,5 килограмма и вызвало у юной пациентки сильные боли, рассказали Life.ru в РДКБ.
Девочка из Подмосковья обратилась в клинику с жалобами на частые приступы болей в животе. После первичного осмотра врачи выдали девочке направление на комплексную диагностику, которая и нашла гигантское многокамерное кистозное новообразование в правом яичнике. Внутри большая часть опухоли была заполнена жидкостью.
«Тератома — это опухоль, которая формируется в результате нарушения созревания эмбриональных клеток. В своём составе она может содержать различные ткани: элементы кожи, волосы и даже зубы. В образовании присутствовали незрелые атипичные клетки, что указывало на злокачественный характер опухоли и угрожало её дальнейшим распространением, а также образованием метастаз», — объяснила акушер-гинеколог гинекологического отделения РДКБ Айна Аннакулиева.
Момент операции. Фото © РДКБ
Операция прошла эндоскопически, что позволило минимизировать риски и ускорить восстановление девочки. Врачи сумели полностью удалить опухоль и её капсулу, сохранив при этом функцию яичника. Уже через несколько часов пациентка могла передвигаться самостоятельно. Контрольное обследование показало отсутствие рецидива.
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