В Колумбии объявлено чрезвычайное положение из-за столкновений повстанцев

Президент Колумбии Густаво Петро объявил чрезвычайное положение из-за боевых действий между вооружёнными группировками на севере страны. Конфликты развернулись в регионе Кататумбо, где столкнулись бойцы «Армии национального освобождения» (АНО) и бывшие участники «Революционных вооружённых сил Колумбии» (РВСК). Об этом он написал в соцсети X.

«В стране объявлены чрезвычайное положение и чрезвычайное экономическое положение. Я рассчитываю на поддержку судебной власти», — пишет Петро.

Это решение было принято после того, как в регионе погибли десятки человек, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома. 17 января Петро заявил о приостановке мирных переговоров с АНО. Президент отметил, что нарушения с обеих сторон конфликта сделали дипломатию невозможной.