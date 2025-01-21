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Регион
21 января, 01:42

В Колумбии объявлено чрезвычайное положение из-за столкновений повстанцев

Президент Колумбии Густаво Петро объявил чрезвычайное положение из-за боевых действий между вооружёнными группировками на севере страны. Конфликты развернулись в регионе Кататумбо, где столкнулись бойцы «Армии национального освобождения» (АНО) и бывшие участники «Революционных вооружённых сил Колумбии» (РВСК). Об этом он написал в соцсети X.

«В стране объявлены чрезвычайное положение и чрезвычайное экономическое положение. Я рассчитываю на поддержку судебной власти», — пишет Петро.

Это решение было принято после того, как в регионе погибли десятки человек, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома. 17 января Петро заявил о приостановке мирных переговоров с АНО. Президент отметил, что нарушения с обеих сторон конфликта сделали дипломатию невозможной.

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Напомним, что АНО и РВСК конфликтуют уже много лет. Столкновения между группировками происходили и в 2023 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / U__Photo

Тимур Хингеев
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