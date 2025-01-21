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Регион
21 января, 05:20

Российский «Гиацинт» передал ВСУшникам «фугасный привет» на Каховском направлении

МО показало кадры поражения ВСУ расчётом «Гиацинта» на Каховском направлении

Российские артиллеристы продолжают поражать живую силу, технику и укрепрайоны ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ. В подтверждение ведомство показало ролик с работой расчёта 152-мм орудия «Гиацинт-Б».

Боевая работа расчёта «Гиацинта-Б». Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёт 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки «Днепр» уничтожил орудие и живую силу ВСУ на Каховском направлении», — говорится в публикации.

Сводки СВО. ВС РФ освободили Новоегоровку, ВСУ бегут из Великой Новосёлки, в Киеве заговорили о капитуляции, 21 января
Сводки СВО. ВС РФ освободили Новоегоровку, ВСУ бегут из Великой Новосёлки, в Киеве заговорили о капитуляции, 21 января

Ранее стало известно о начале решающего штурма Великой Новосёлки в ДНР. По данным военкоров, российские штурмовики продвигаются в населённый пункт как мелкими пешими группами, так и с поддержкой техники.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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