Российский «Гиацинт» передал ВСУшникам «фугасный привет» на Каховском направлении
МО показало кадры поражения ВСУ расчётом «Гиацинта» на Каховском направлении
Российские артиллеристы продолжают поражать живую силу, технику и укрепрайоны ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ. В подтверждение ведомство показало ролик с работой расчёта 152-мм орудия «Гиацинт-Б».
Боевая работа расчёта «Гиацинта-Б». Видео © Telegram / Минобороны России
«Расчёт 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки «Днепр» уничтожил орудие и живую силу ВСУ на Каховском направлении», — говорится в публикации.
Ранее стало известно о начале решающего штурма Великой Новосёлки в ДНР. По данным военкоров, российские штурмовики продвигаются в населённый пункт как мелкими пешими группами, так и с поддержкой техники.
Telegram / Минобороны России