Российский «Гиацинт» передал ВСУшникам «фугасный привет» на Каховском направлении

Российские артиллеристы продолжают поражать живую силу, технику и укрепрайоны ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны РФ. В подтверждение ведомство показало ролик с работой расчёта 152-мм орудия «Гиацинт-Б».

Боевая работа расчёта «Гиацинта-Б». Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчёт 152-мм орудия «Гиацинт-Б» группировки «Днепр» уничтожил орудие и живую силу ВСУ на Каховском направлении», — говорится в публикации.