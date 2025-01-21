В Дании подняли вопрос о масштабах применения ВСУ запрещённого оружия

В Дании подняли вопрос о масштабах применения кассетных боеприпасов в рамках украинского конфликта. Об этом заговорил член парламента страны Карстен Бах, создав запрос к министру обороны Троэльсу Лунду Поульсену.

В обращении депутат потребовал предоставить подробную информацию о масштабах использования кассетных боеприпасов, их воздействии на боеспособность украинских войск и последствиях для гражданского населения. Кроме того, Бах запросил конкретные данные о количестве жертв среди военных и гражданских лиц, а также оценку стратегического значения кассетных боеприпасов в нынешнем военном конфликте.

«Объяснит ли министр, в какой степени и каким образом кассетные бомбы и противопехотные мины используются в войне на Украине, к каким жертвам среди военных и гражданского населения это оружие привело, и какой эффект и важность это оружие имеет для боевой мощи Украины?» — приводит «Лента.ру» текст парламентария.