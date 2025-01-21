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Регион
21 января, 07:19

«Сам пойду стрелять»: Дирижёр Юрий Башмет готов защищать Родину в зоне СВО

Башмет заявил о готовности отправиться воевать в зону СВО в случае необходимости

Юрий Башмет. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Юрий Башмет. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Народный артист СССР, альтист и дирижёр Юрий Башмет признался, что будет готов встать в ряды ВС РФ и защищать родину с автоматом в руках в зоне спецоперации, если в этом возникнет необходимость. Маэстро добавил, что совсем не страшится смерти и умеет воевать.

«Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то, чтобы мы не хотим! Если надо будетя сам пойду туда стрелять»,подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Башмет отметил, что ему не близка позиция сбежавших из России артистов, у которых, по его словам, совсем нет совести. Однако он не стал осуждать их выбор, хотя заверил, что подобный трусливый поступок по отношению к родине перечёркивает прошлые заслуги и ценность прежних лет. По мнению Башмета, вряд ли уехавшие артисты счастливы за рубежом и имеют былую славу.

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Татьяна Миссуми
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