«Сам пойду стрелять»: Дирижёр Юрий Башмет готов защищать Родину в зоне СВО

Народный артист СССР, альтист и дирижёр Юрий Башмет признался, что будет готов встать в ряды ВС РФ и защищать родину с автоматом в руках в зоне спецоперации, если в этом возникнет необходимость. Маэстро добавил, что совсем не страшится смерти и умеет воевать.

«Конечно, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, нежели стреляет и ползает в окопе. Не то, чтобы мы не хотим! Если надо будет — я сам пойду туда стрелять», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Башмет отметил, что ему не близка позиция сбежавших из России артистов, у которых, по его словам, совсем нет совести. Однако он не стал осуждать их выбор, хотя заверил, что подобный трусливый поступок по отношению к родине перечёркивает прошлые заслуги и ценность прежних лет. По мнению Башмета, вряд ли уехавшие артисты счастливы за рубежом и имеют былую славу.