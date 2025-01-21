В России продали шубу за рекордные 34 миллиона рублей

Самая дорогая шуба в России в 2024 году была куплена по цене в 34 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак».

Авторы указали, что сама шуба была изготовлена из меха соболя. На втором месте по дороговизне обосновалось изделие из норки, стоимость которого оценивается в 18 миллионов рублей.

«Самое дорогое изделие из овчины обошлось покупателю в 4 млн рублей, из нутрии — почти в 2 млн рублей, из енота — в 1,4 млн рублей, из кролика/зайца — в 1,5 млн рублей, а из песца/лисицы — в 1,7 млн рублей», — сообщили в «Честном знаке».