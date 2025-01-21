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Регион
21 января, 07:21

В России продали шубу за рекордные 34 миллиона рублей

«Известия»: Самая дорогая шуба в РФ была продана за 34 млн рублей в 2024 году

Самая дорогая шуба в России в 2024 году была куплена по цене в 34 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак».

Авторы указали, что сама шуба была изготовлена из меха соболя. На втором месте по дороговизне обосновалось изделие из норки, стоимость которого оценивается в 18 миллионов рублей.

«Самое дорогое изделие из овчины обошлось покупателю в 4 млн рублей, из нутрии — почти в 2 млн рублей, из енота — в 1,4 млн рублей, из кролика/зайца — в 1,5 млн рублей, а из песца/лисицы — в 1,7 млн рублей», — сообщили в «Честном знаке».

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Ранее Life.ru рассказывал, что в южных регионах России ощутимо вырос спрос на меховые изделия. Например, ставропольские покупатели, несмотря на дожди и плюсовую температуру, за один месяц скупили шуб на 292 миллиона рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Владимир Озеров
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