Автобус с туристами сгорел дотла на трассе М-5 в Башкирии

В Башкирии на трассе М-5 «Урал» сгорел туристический автобус. Он следовал по маршруту «Махачкала — Уфа», сообщает главное управление МЧС по республике. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

Никто из пассажиров сгоревшего автобуса в Башкирии не пострадал. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан

«Погибших и травмированных нет. В салоне находились 12 человек, из них: 3 водителя и 9 пассажиров. Сотрудники экстренных служб посадили всех пассажиров в служебные автомобили. Позже их доставили в ближайшую гостиницу», — сообщает ГУ МЧС по региону.

Сотрудники уже смогли потушить частный автобус «Неоплан». Возгорание произошло на 1291 километре трассы М5 «Урал» в Туймазинском районе. Для тушения было задействовано два ствола. Огонь удалось ликвидировать за 18 минут.