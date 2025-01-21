Автобус с туристами сгорел дотла на трассе М-5 в Башкирии
Пассажирский автобус Махачкала — Уфа сгорел на трассе М-5 «Урал» в Башкирии
В Башкирии сгорел автобус, следовавший по маршруту «Махачкала — Уфа». Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан
В Башкирии на трассе М-5 «Урал» сгорел туристический автобус. Он следовал по маршруту «Махачкала — Уфа», сообщает главное управление МЧС по республике. В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.
Никто из пассажиров сгоревшего автобуса в Башкирии не пострадал. Видео © Telegram / МЧС Башкортостан
«Погибших и травмированных нет. В салоне находились 12 человек, из них: 3 водителя и 9 пассажиров. Сотрудники экстренных служб посадили всех пассажиров в служебные автомобили. Позже их доставили в ближайшую гостиницу», — сообщает ГУ МЧС по региону.
Сотрудники уже смогли потушить частный автобус «Неоплан». Возгорание произошло на 1291 километре трассы М5 «Урал» в Туймазинском районе. Для тушения было задействовано два ствола. Огонь удалось ликвидировать за 18 минут.
Ранее стало известно об аварии в Челябинской области. Там столкнулся автобус ПАЗ и легковой автомобиль Honda Civic. В результате ДТП погибли два человека, а ещё пятерых госпитализировали в больницу. Они будут находиться под присмотром врачей.