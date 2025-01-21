«Мечтал в Россию попасть»: Украинец специально подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться в плен
Украинец Вербицкий признался, что подписал контракт с ВСУ ради сдачи в плен РФ
Военнопленный Дмитрий Вербицкий. Фото © Минобороны РФ
Пленный солдат ВСУ рассказал российским военным, что подписал контракт с украинской армией ради того, чтобы в последствие добровольно сдаться ВС РФ и попасть в Россию. По словам самого Дмитрия Вербицкого, он был уверен, что на российской территории у него намного больше шансов и возможностей, чем на Украине.
«Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, ну, думаю, тут больше шансов будет, чем, если я останусь», — передают слова пленного РИА «Новости».
Вербицкий подписал контракт с ВСУ, когда отбывал срок за мародерство в исправительной колонии. Солдат рассказал, что после подготовки его направили в подразделение ВСУ, базировавшееся в Сумах, а после он попал в Курскую область, где и сдался в плен.
Ранее украинский военнопленный рассказал, что сослуживцы бросили его умирать после получения ранения на поле боя. Когда Николай Каптур лежал в окопах с переломом ноги абсолютно один, он принял решение сдаться в плен российским солдатам.