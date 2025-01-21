«За пределами добра и зла»: Немец-славист шокирован новогодним столом в России

Новогодние салаты с майонезом возмутили немца Дэвида, которы приехал в Россию ради учёбы. Он заявил, что подобные российские блюда выходят за рамки «добра и зла».

Аспирант-славист Дэвид приехал в Москву в 2021 году. Перед этим он прошёл несколько продолжительных стажировок в Новосибирске. Когда немец впервые начал знакомиться с русской кухней, еда не произвела на него шокирующего впечатления, но некоторые блюда всё-таки удивили. Например, Дэвид пожаловался на новогодние салаты.

«Меня шокирует ваш новогодний стол. Холодец мне знаком, в Германии есть подобное блюдо, но салаты… Я хочу сказать, что побросать в миску всё, что есть в холодильнике, залить это литром майонеза, а потом назвать это салатом — для меня это за пределами добра и зла. Из всех этих салатов я готов признать только селедку под шубой. Только она меня убедила в их праве на существование», — рассказал он в беседе с «Лентой.ру».

При этом Дэвид смог оценить и полюбить борщ и окрошку, которую делает с кефиром. Проживая в Европе, он регулярно приобретает пельмени в русских магазинах и всё ещё любит блинчики, сырники, глазированные сырки и березовый сок.