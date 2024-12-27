«Проявите фантазию»: Шеф-повар подсказал, что делать с оставшейся после новогоднего застолья едой

После пышного новогоднего застолья остатки еды, к которой гости не притронулись, можно использовать повторно. Шеф-повар Александр Петров рекомендовал герметично упаковать продукты, чтобы избежать заветривания и возникновения посторонних запахов. Далее их следует заморозить и съесть в ближайшие дни. Однако с блюдами, которые простояли на столе больше двух часов, следует быть осторожными.

«Если еды осталось прямо очень много, можно проявить фантазию. Мясо, рыбу пустить на паштеты, бутерброды или начинку для пирогов, а из овощей сделать суп. И продукты сохранятся, и выкидывать ничего не придётся», — подчеркнул собеседник «Москвы 24».

Колбасу, ветчину и сыр можно заморозить, если они не находились на столе слишком долго. Важно помнить, что сыр может стать ломким после разморозки, но это не помешает его использовать для приготовления пиццы или запеканки. Нарезанные продукты повар советует упаковывать в герметичные плёнки или пакеты. Фаршированные перцы и рулеты из баклажанов лучше съесть в течение нескольких дней, а вот бутерброды и канапе замораживать не стоит.

Что касается хлеба, то его можно нарезать на кусочки и заморозить, а затем подогревать в микроволновке или духовке. Хлеб хранится в морозильнике до двух месяцев. Из чёрствого хлеба можно приготовить сухарики для салатов и супов или гренки с маслом и специями, а также использовать для пудинга.