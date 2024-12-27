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27 декабря, 10:07

Педиатр рассказала, с какого возраста дети могут есть оливье и другие новогодние салаты

Педиатр Андрян: Дети могут есть оливье и другие салаты с 10–12 лет

С многокомпонентными блюдами, которые принято подавать в Новый год, справиться может только пищеварительная система взрослого здорового человека, предупредила врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники Любовь Андрян. Поэтому оливье и другие салаты с заправкой лучше давать детям от 10-12 лет, предупредила медик.

Специалист подчеркнула, что в более раннем возрасте многокомпонентные блюда способны ударить по ЖКТ, спровоцировав несварение и тяжесть. Педиатр также напомнила, что салат без заправки должен храниться в холодильнике не более 12 часов, а с майонезом — шесть-восемь часов.

«Ужин ребёнку предложите в привычное время, а позднее — напитки, фрукты. Предлагаю приготовить к новогоднему столу детям запечённые мясо или рыбу, овощи, картофельное пюре, рис», — отметила врач в беседе с «Газетой.ru».

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Ранее россиянам объяснили, как сберечь печень на Новый год. Кроме того, диетолог рассказала, сколько жира можно набрать за одну новогоднюю ночь. В свою очередь, врачи раскрыли последствия застолья с готовым оливье. А ещё нутрициолог назвала топ фруктов и ягод для новогодних салатов, которые помогут похудеть.

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Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry

Борис Эльфанд
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