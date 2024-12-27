Педиатр рассказала, с какого возраста дети могут есть оливье и другие новогодние салаты

С многокомпонентными блюдами, которые принято подавать в Новый год, справиться может только пищеварительная система взрослого здорового человека, предупредила врач-педиатр, гастроэнтеролог детской клиники Любовь Андрян. Поэтому оливье и другие салаты с заправкой лучше давать детям от 10-12 лет, предупредила медик.

Специалист подчеркнула, что в более раннем возрасте многокомпонентные блюда способны ударить по ЖКТ, спровоцировав несварение и тяжесть. Педиатр также напомнила, что салат без заправки должен храниться в холодильнике не более 12 часов, а с майонезом — шесть-восемь часов.