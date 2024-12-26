Диетолог рассказала, сколько жира можно набрать за одну новогоднюю ночь

Одна из главных опасностей, которая подстерегает каждого на Новый год, это переедание. Нередко люди встают из-за стола с полным желудком, а потом мучаются от вздутия, тошноты и болей в животе. В результате только за ночь можно набрать 0,5-1 кг жировой ткани, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Юлия Атаманова.

Чтобы не поправиться в период новогодних застолий, следует соблюдать суточную норму калорий. Согласно рекомендациям Минздрава РФ, в среднем мужчинам требуется от 2150 до 3800 ккал в день, а женщинам — от 1700 до 3000 ккал. Если есть больше нормы, то вес стремительно пойдёт вверх.

Кроме того, врач призвала не забывать о жидкости, которая задерживается в организме и также приводит к привесу. В результате после праздников на весах может быть плюс 2-3 кг, но это не жир, а отёк.

«Да, действительно, весы могут показать несколько кг. Но большая часть из них — это жидкость, которая скапливается из-за большого количества солёной или сладкой еды, алкоголя. Эта жидкость быстро уйдет, если вернуться к привычному питанию и начать двигаться», — отметила диетолог в беседе с «Газетой.ru».