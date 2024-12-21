Не только икра: Стало известно, что чаще всего россияне скупают к Новому году

К организации праздничного застолья россияне начали готовиться с первых чисел декабря, показывает исследование популярной службы доставки, результаты которого публикует URA.ru. Так, в преддверии Нового года интерес к красной икре вырос на 60%.

«Выяснилось, что в первую неделю декабря интерес к рыбной икре увеличился почти на 50%. Самой востребованной стала лососевая: прирост её заказов составил 60%, в то время как икры других видов рыб — только 25%», — отметили аналитики.