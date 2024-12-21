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21 декабря, 10:54

Не только икра: Стало известно, что чаще всего россияне скупают к Новому году

URA.ru: В преддверии Нового года интерес россиян к красной икре вырос на 60%

К организации праздничного застолья россияне начали готовиться с первых чисел декабря, показывает исследование популярной службы доставки, результаты которого публикует URA.ru. Так, в преддверии Нового года интерес к красной икре вырос на 60%.

«Выяснилось, что в первую неделю декабря интерес к рыбной икре увеличился почти на 50%. Самой востребованной стала лососевая: прирост её заказов составил 60%, в то время как икры других видов рыб — только 25%», — отметили аналитики.

Лидером по заказам икры стал Нижний Новгород с приростом почти 3,5 раза. Также россияне начали массово скупать сладкие наборы. Так, в Мурманске новогодние конфеты стали заказывать в шесть раз чаще. А по росту спроса на майонез лидирует Уфа, популярность которого выросла на 20%.

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Ранее россиянам объяснили, как не разориться на новогодних тратах. Кроме того, экономист раскрыла, сколько стоит встретить Новый год в ресторанах Москвы. В свою очередь, врач рассказала, какую красную рыбу лучше купить для новогоднего стола.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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