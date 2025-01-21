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21 января, 09:22

Взрыв произошёл в отеле горнолыжного курорта в Турции, есть раненые

Четыре человека ранены из-за взрыва в отеле курорта в турецкой провинции Сивас

Взрыв произошёл в гостинице на горнолыжном курорте Йылдыз. Фото © Haberturk

Взрыв произошёл в гостинице на горнолыжном курорте Йылдыз. Фото © Haberturk

В гостинице на горнолыжном курорте Йылдыз в турецкой провинции Сивас прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали как минимум четыре человека, сообщил губернатор региона. По предварительным данным, в отеле произошла утечка газа.

«В результате прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Пострадали четверо спортсменов при департаменте молодёжи и спорта Сиваса», — сказано в сообщении.

Взрыв прогремел в комнате отдыха для лыжников на первом этаже. Различные ранения получили две лыжницы и два тренера. Один их них был доставлен в больницу на вертолёте с тяжёлыми ожогами второй степени руки и лица, заявил губернатор провинции Сивас.

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Ранее Life.ru рассказал, что на горнолыжном курорте Карталкая в турецком городе Болу также прогремел взрыв. Ранения разной степени получили 31 человек, а ещё шесть граждан погибли. Всего в гостинице проживало 237 человек. Изначально огонь охватил ресторан 12-этажного деревянного отеля.

Наталья Афонина
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