Взрыв произошёл в отеле горнолыжного курорта в Турции, есть раненые

В гостинице на горнолыжном курорте Йылдыз в турецкой провинции Сивас прогремел взрыв. В результате происшествия пострадали как минимум четыре человека, сообщил губернатор региона. По предварительным данным, в отеле произошла утечка газа.

«В результате прогремел взрыв, за которым последовал пожар. Пострадали четверо спортсменов при департаменте молодёжи и спорта Сиваса», — сказано в сообщении.

Взрыв прогремел в комнате отдыха для лыжников на первом этаже. Различные ранения получили две лыжницы и два тренера. Один их них был доставлен в больницу на вертолёте с тяжёлыми ожогами второй степени руки и лица, заявил губернатор провинции Сивас.