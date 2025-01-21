Уголовное дело возбуждено после смерти мальчика в кабинете остеопата в Казани

Прокуратура Ново-Савинвского района Казани начала проверку гибели младенца в кабинете остеопата в частной медклинике. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в телеграм-канале.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решён после завершения всех проверочных мероприятий», — говорится в публикации.

Впоследствии в ведомстве проинформировали о возбуждении уголовного дела по факту происшествия в рамках части второй статьи 109 УК РФ. Его ход и итоги на контроле районной прокуратуры.