Уголовное дело возбуждено после смерти мальчика в кабинете остеопата в Казани
Прокуратура Ново-Савинвского района Казани начала проверку гибели младенца в кабинете остеопата в частной медклинике. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в телеграм-канале.
«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решён после завершения всех проверочных мероприятий», — говорится в публикации.
Впоследствии в ведомстве проинформировали о возбуждении уголовного дела по факту происшествия в рамках части второй статьи 109 УК РФ. Его ход и итоги на контроле районной прокуратуры.
Напомним, трагедия произошла в столице Татарстана накануне вечером. Местный житель привёл годовалого сына на приём к остеопату. Во время приёма самочувствие мальчика резко ухудшилось, вызвали скорую. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, чтобы спасти ребёнка, но не удалось. Причины смерти малыша выясняются.
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