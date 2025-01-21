Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 10:26

Уголовное дело возбуждено после смерти мальчика в кабинете остеопата в Казани

Прокуратура Ново-Савинвского района Казани начала проверку гибели младенца в кабинете остеопата в частной медклинике. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в телеграм-канале.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства об охране здоровья граждан. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решён после завершения всех проверочных мероприятий», — говорится в публикации.

Впоследствии в ведомстве проинформировали о возбуждении уголовного дела по факту происшествия в рамках части второй статьи 109 УК РФ. Его ход и итоги на контроле районной прокуратуры.

Юный вратарь умер от мощного удара мячом в грудь на тренировке в Бразилии
Юный вратарь умер от мощного удара мячом в грудь на тренировке в Бразилии

Напомним, трагедия произошла в столице Татарстана накануне вечером. Местный житель привёл годовалого сына на приём к остеопату. Во время приёма самочувствие мальчика резко ухудшилось, вызвали скорую. Прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, чтобы спасти ребёнка, но не удалось. Причины смерти малыша выясняются.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Salivanchuk Semyon

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Прокуратура
  • Дети
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar