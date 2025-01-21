Психиатр ВСУ нажился на украинском горе и купил себе три квартиры, частный дом и BMW

На Украине задержали главного психиатра ВСУ, который также является заместителем главы Центральной военно-врачебной комиссии (ВЛК). Он подозревается в коррупции. Предполагается, что за три года военных действий он набил свои карманы более чем на миллион долларов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

При обыске у главного психиатра ВСУ нашли 200 тысяч долларов. Фото © Служба безпеки України

По версии следствия, он приобрёл три квартиры в Киеве и Одессе, частный дом под украинской столицей и четыре BMW новейшей модели. Всё это имущество было зарегистрировано на его родственников и не указывалось в декларациях. При обысках у психиатра обнаружили около 200 тысяч долларов наличкой.

Нардеп Украины Алексей Гончаренко утверждает, что речь идёт об Олеге Друзе. Он припомнил, что в 2017 году фигуранта нынешнего дела отстранили от должности начальника клиники психиатрии главного военного клинического госпиталя из-за скандала. Друзь тогда заявил, что примерно 93% участников военных действий на Донбассе психически нездоровы.

«И ещё информация об Олеге Друзе. В 2017 году Друзя задержали по подозрению в 52 тыс. гривен взятки от призывника. Денежные средства передавались за вывод военно-медицинской комиссии Минобороны о непригодности к военной службе. Но пока неизвестно, чем закончился суд. Судя по новостям и покупкам за 2022-2024 год — всё было замечательно», — написал Гончаренко.