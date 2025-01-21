Русский генерал объяснил смысл показной атаки ВСУ через два часа после инаугурации Трампа

ВСУ атаковали Россию через два часа после инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать Вашингтону, у них якобы есть ещё силы, и с помощью западных партнёров они готовы ещё повоевать. Об этом в беседе с Life.ru заявил член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Как на это отреагирует Трамп, трудно сказать. По словам собеседника Life.ru, сейчас у него на повестке дня присоединение Канады и Гренландии, возвращение Панамского канала под юрисдикцию США, и лишь потом он, может, и Украиной займётся.

Нам крайне невыгодно, если, допустим, Трамп скажет: «То, что вы освободили или то, что ваше, оставляйте себе, а остальное возвращайте Украине». Даже если не будет каких-то действий в отношении насыщения Украины вооружением или её приема в НАТО, то через четыре года Трамп сменится, и придёт какой-нибудь демократ, который и в НАТО примет Украину, и все остальное. Тогда мы будем вести еще более полномасштабную и кровопролитную войну. Виктор Соболев.

В ближайшее время, уверен депутат, Россия будет отвечать Украине ускоренным проведением специальной военной операции. На его взгляд, это должно включать немедленное освобождение Курской области, освобождение оккупированных или неосвобожденных территорий Луганской и Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей, а также продвижение дальше.

«Только так и нужно отвечать. Нужно подвинуть фронт так, чтобы наши города, по крайней мере те субъекты, которые вошли в состав России, не обстреливались», — добавил Соболев.