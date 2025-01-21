Кабмин одобрил инициативу об ужесточении наказания за разжигание ненависти

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности положительно оценила предложение Минюста РФ, согласно которому должна быть усилена ответственность по ст. 282 УК России за возбуждение ненависти или вражды по национальному либо социальному признаку. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в кабмине.

Сейчас подозреваемых сначала наказывают по статье КоАП РФ, и только после административной ответственности может наступить уголовная при повторном нарушении. Авторы инициативы призвали сразу судить виновных по положениям УК России, так как сегодня подозреваемые легко отделываются штрафом, чаще всего его размер варьируется от 300 до 500 тысяч рублей.

Изменения предлагается внести в ч. 1 ст. 282 УК, что позволит сразу привлекать фигурантов дела к уголовной ответственности даже при однократном правонарушении.

Ранее суд в Москве заочно приговорил мэра украинского Днепропетровска Бориса Филатова* к девяти годам колонии по делу о распространении фейков о ВС России и возбуждении ненависти. Чиновника признали виновным по статьям, связанным с действиями, направленными на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности.