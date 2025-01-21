В Петербурге зарегистрирована первая смерть из-за падения при гололёде в этом году

В Санкт-Петербурге скончался первый пациент, который поступил во Вторую городскую больницу с травмами после падения на гололёде в текущем году. 44-летний местный житель получил переломы обеих лодыжек на Серебристом бульваре.

Как стало известно Mash на Мойке, мужчина поступил в медучреждение с серьёзными травмами в результате падения на улице культурной столицы. Врачи диагностировали у пациента открытые переломы со смещением обломков. Пострадавший пролежал в палате почти неделю, после чего умер, несмотря на усилия медиков.

Сейчас тело отправлено на экспертизу, где будет установлена точная причина смерти.