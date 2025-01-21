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21 января, 11:01
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В Петербурге зарегистрирована первая смерть из-за падения при гололёде в этом году

Mash: В Петербурге умер пациент, получивший переломы двух ног из-за гололёда

В Санкт-Петербурге скончался первый пациент, который поступил во Вторую городскую больницу с травмами после падения на гололёде в текущем году. 44-летний местный житель получил переломы обеих лодыжек на Серебристом бульваре.

Как стало известно Mash на Мойке, мужчина поступил в медучреждение с серьёзными травмами в результате падения на улице культурной столицы. Врачи диагностировали у пациента открытые переломы со смещением обломков. Пострадавший пролежал в палате почти неделю, после чего умер, несмотря на усилия медиков.

Сейчас тело отправлено на экспертизу, где будет установлена точная причина смерти.

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Ранее сообщалось, что житель Москвы умер, разбив голову в результате падения на лёд. Трагедия произошла в подмосковном городе Ступино, когда погибший вышел на улицу, чтобы обработать территорию у дома реагентами.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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