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21 января, 10:38

В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в дерево, пострадали пять человек

В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Фото © ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Фото © ГУ МВД России по Московской области

Пассажирский автобус съехал с дороги в кювет в подмосковном Орехово-Зуеве и врезался в дерево, в результате пострадали пять человек. Инцидент произошёл на 6-м километре трассы МБК-Анциферово-Давыдово. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель 1967 г.р., управляя автобусом, совершил съезд с дороги в кювет, с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пять пассажиров получили телесные повреждения», — рассказали в полиции.

В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Фото © ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Фото © ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.

Легковушку разорвало на части после ДТП в Москве, есть погибшие
Легковушку разорвало на части после ДТП в Москве, есть погибшие

А ранее в Башкирии прямо на трассе М-5 «Урал» сгорел туристический автобус. Он следовал по маршруту «Махачкала — Уфа». В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.

Александра Вишнякова
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