В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в дерево, пострадали пять человек

Пассажирский автобус съехал с дороги в кювет в подмосковном Орехово-Зуеве и врезался в дерево, в результате пострадали пять человек. Инцидент произошёл на 6-м километре трассы МБК-Анциферово-Давыдово. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель 1967 г.р., управляя автобусом, совершил съезд с дороги в кювет, с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пять пассажиров получили телесные повреждения», — рассказали в полиции.

В Подмосковье автобус съехал в кювет и врезался в дерево. Фото © ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.