Кириенко: Президентские гранты по итогам конкурса получат 1,5 тысячи НКО

Около 1,5 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) победили в конкурсе Фонда президентских грантов. Они получат выплаты, общая сумма которых составляет более 4,7 млрд рублей. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Завершили первый в этом году координационный комитет Фонда президентских грантов. <…> Получается 4 миллиарда 735 миллионов рублей направлено почти полутора тысячам проектам-победителям», — заявил он.