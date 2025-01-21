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21 января, 12:53

Кириенко: Президентские гранты по итогам конкурса получат 1,5 тысячи НКО

Около 1,5 тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) победили в конкурсе Фонда президентских грантов. Они получат выплаты, общая сумма которых составляет более 4,7 млрд рублей. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Завершили первый в этом году координационный комитет Фонда президентских грантов. <…> Получается 4 миллиарда 735 миллионов рублей направлено почти полутора тысячам проектам-победителям», — заявил он.

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Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что проект «Формирование комфортной городской среды» удалось успешно реализовать, были достигнуты все целевые показатели. Он также отметил, что во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства в 2024 году поучаствовали свыше 17 млн человек.

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Полина Никифорова
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