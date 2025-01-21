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21 января, 12:24

Символизирует связь с историей: «Русское» вино оказалось традиционным напитком лидеров США

РИА «Новости»: Трамп не впервые выбрал на инаугурацию вино с русским названием

Игристое вино с «русским» названием, которое подавали посетителям церемонии инаугурации 47-го президента Штатов Дональда Трампа, на самом деле производится в Калифорнии, и республиканец выбирает его не впервые — во время первого вступления в должности главы США в 2017 году гостям тоже подавали вино Korbel. Об этом сообщила руководитель по коммуникациям компании «Дербент Вино» Алина Сиразетдинова.

«Винодельческая зона одна из лучших AVA (регионов виноделия в США. — Прим. Life.ru) для игристых вин, исходя из соотношения климата и почвы. Поскольку вино должно быть принципиально местного производства, а для таких событий, конечно, шампанского метода, то выбор пал на этого производителя. Кстати, не первый раз выбирают Korbel: в 2017 году его же подавали в ходе обеда после первой инаугурации Трампа»,цитирует эксперта РИА «Новости».

Полное название напитка указано на сайте винодельческой компании — Korbel Russian River Valley Natural. Его готовят из лучших сортов винограда Пино Нуар и Шардоне, которые выросли в известной по прохладному климату долине Рашен-Ривер (русская река) в округе Сонома. Как пояснил в беседе с агентством сомелье компании по продаже вина Fort Денис Юрченко, винодельческие традиции стали развиваться в Калифорнии после того, как испанские миссионеры привезли туда виноградные лозы в XVIII веке. Штат в то время входил в состав Мексики.

Эксперт пояснил, что Трамп не первый, кто распробовал это игристое вино. Моду на использование Korbel Russian Rive на официальных мероприятиях ввёл ещё 37-й президент США Ричард Никсон. По словам сомелье, напиток имеет важное историческое значение.

«Вино этого бренда [Korbel] стало популярным не только среди ценителей, но и среди американских президентов, начиная с Ричарда Никсона, который первым стал использовать его на официальных мероприятиях. Это добавляет дополнительную историческую ценность бренду и символизирует связь с важными моментами в истории США»,сказал Юрченко.

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Напомним, посетивших инаугурацию Дональда Трампа гостей угощали игристым вином с русским именем. Напиток Korbel Russian River Valley Natural подавали к десерту — яблочному террину с мороженым из сметаны и солёной карамелью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Юрий Лысенко
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