«Эпидемия» застрявших в ушах микронаушников произошла среди ярославских студентов

В Ярославской области студенты массово обращаются в больницу из-за застрявших в ушах микронаушников, при помощи которых пытаются сдать сессию. На данный момент зафиксировано шесть случаев, но так как сессия в самом разгаре, медики опасаются, что пациентов со схожими пррблемами может стать намного больше.

По информации Mash, в конце прошлого января в регионе было всего два случая застревания незаметных наушников в ушах предприимчивых студентов, а за весь 2024 год — 20. За первый месяц года в медучреждения уже обратились шесть человек с инородным телом в ушном канале. Все пострадавшие — студенты Ярославского государственного университета. Они рассказали аналогичные истории — пришли на экзамен с наушником, чтобы точно его сдать и незаметно списать, а после выхода из аудитории не могли достать устройства из уха из-за крошечного размера.

В соседних регионах учащиеся вузов нечасто практикуют списывание при помощи микронаушников — например, в Костроме или Иванове зафиксированы 1-2 случая, а в других регионах их нет вовсе.

Врачи предупреждают, что в случае застревания микронаушника в ухе следует незамедлительно обратиться к профессионалам, чтобы избежать развития проблем со слухом или частичной глухоты.