Учёные назвали регион России, у жителей которого больше всего ртути в волосах
В волосах жителей Северо-Запада РФ нашли больше изотопов азота, чем Европы и США
В волосах жителей Северо-Запада России выявили примерно на 1,5% больше изотопов азота, чем у тех, кто живёт в Европе и США. Это может говорить о большом количестве рыбы в диете, рассказали «Газете.ru» в Минобрнауки РФ.
В результате исследования также определили количество ртути в волосах жителей разных регионов РФ. Интересно, но в шевелюре череповчан, живущих рядом с крупными предприятиями химической промышленности и металлургии, нашли в три раза меньше ртути, чем у жителей Кирилловского района Вологодской области, большую часть которого занимает особо охраняемая природная зона. Это может быть связано опять же с повышенным содержанием в меню последних дикой рыбы.
Учёные, которые сделали это открытие, предупредили, что высокая концентрация ртути грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они посоветовали жителям Вологодской области снизить потребление рыбы, чтобы свести к минимуму риски.
Ранее Life.ru писал, что российские учёные научились делать виски из топинамбура. Продукция из этого вида сырья отвечает всем требованиям безопасности и вскоре может появиться на прилавках магазинов. Знатоки виски могут почувствовать отличие во вкусе и запахе, другие же граждане РФ не заметят особой разницы с оригинальным спиртным напитком.