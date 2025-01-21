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Регион
21 января, 12:58

Эксперт осудил идею запретить играть за террористов в шутерах на примере «Казаков-разбойников»

Киберэксперт Пегов раскритиковал идею запретить играть за террористов в шутерах

Директор центра спортивного программирования и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов прокомментировал предложение депутатов Мосгордумы о запрете играть за террористов в видеоиграх. В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что это не первая подобная инициатива – до этого предлагалось запретить играть за немцев и их союзников в играх по Второй мировой войне.

Эксперт подчеркнул, что важно отличать вымысел от реальности. В пример он привёл уличную игру «Казаки-разбойники», в которую играли всем двором ещё задолго до появления в каждом доме компьютеров.

«Никто ни казаками, ни разбойниками от этого не стал, поскольку всегда есть какие-то условности, являющиеся базисом для соревновательного процесса», — подчеркнул Пегов.

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Он отметил, что сейчас появился пилотный проект зелёной маркировки видеоигр, в которой есть пункт «киберспортивная». Эксперт пояснил, что игра может быть 16+, но под руководством тренера начинать готовить спортсменов можно будет раньше.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости цензуры видеоигр. Там считают, что это необходимо для того, чтобы защитить детей от жестокости. Предлагается до выхода игры в массовое потребление просматривать все сцены и убирать оттуда деструктивные миссии, оставляя только хорошее.

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freepik

Алёна Зиновьева
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