Эксперт осудил идею запретить играть за террористов в шутерах на примере «Казаков-разбойников»
Киберэксперт Пегов раскритиковал идею запретить играть за террористов в шутерах
Директор центра спортивного программирования и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов прокомментировал предложение депутатов Мосгордумы о запрете играть за террористов в видеоиграх. В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что это не первая подобная инициатива – до этого предлагалось запретить играть за немцев и их союзников в играх по Второй мировой войне.
Эксперт подчеркнул, что важно отличать вымысел от реальности. В пример он привёл уличную игру «Казаки-разбойники», в которую играли всем двором ещё задолго до появления в каждом доме компьютеров.
«Никто ни казаками, ни разбойниками от этого не стал, поскольку всегда есть какие-то условности, являющиеся базисом для соревновательного процесса», — подчеркнул Пегов.
Он отметил, что сейчас появился пилотный проект зелёной маркировки видеоигр, в которой есть пункт «киберспортивная». Эксперт пояснил, что игра может быть 16+, но под руководством тренера начинать готовить спортсменов можно будет раньше.
Ранее в Госдуме заявили о необходимости цензуры видеоигр. Там считают, что это необходимо для того, чтобы защитить детей от жестокости. Предлагается до выхода игры в массовое потребление просматривать все сцены и убирать оттуда деструктивные миссии, оставляя только хорошее.