Эксперт осудил идею запретить играть за террористов в шутерах на примере «Казаков-разбойников»

Директор центра спортивного программирования и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов прокомментировал предложение депутатов Мосгордумы о запрете играть за террористов в видеоиграх. В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что это не первая подобная инициатива – до этого предлагалось запретить играть за немцев и их союзников в играх по Второй мировой войне.

Эксперт подчеркнул, что важно отличать вымысел от реальности. В пример он привёл уличную игру «Казаки-разбойники», в которую играли всем двором ещё задолго до появления в каждом доме компьютеров.

«Никто ни казаками, ни разбойниками от этого не стал, поскольку всегда есть какие-то условности, являющиеся базисом для соревновательного процесса», — подчеркнул Пегов.

Он отметил, что сейчас появился пилотный проект зелёной маркировки видеоигр, в которой есть пункт «киберспортивная». Эксперт пояснил, что игра может быть 16+, но под руководством тренера начинать готовить спортсменов можно будет раньше.